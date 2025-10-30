ValueCommerce vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ValueCommerce hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,84 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 28,44 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 33,60 Prozent auf 4,85 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at