|
12.06.2026 06:31:29
VALUENEX Japan: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
VALUENEX Japan veröffentlichte am 11.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,16 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,04 JPY erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat VALUENEX Japan in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 242,4 Millionen JPY im Vergleich zu 228,7 Millionen JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!