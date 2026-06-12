VALUENEX Japan: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

VALUENEX Japan veröffentlichte am 11.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,16 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,04 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat VALUENEX Japan in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 242,4 Millionen JPY im Vergleich zu 228,7 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at