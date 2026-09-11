11.09.2026 06:31:28

VALUENEX Japan öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

VALUENEX Japan hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,25 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,04 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 225,3 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,9 Millionen JPY in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 14,96 JPY. Im letzten Jahr hatte VALUENEX Japan einen Gewinn von -9,640 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 891,13 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 28,99 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 690,86 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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