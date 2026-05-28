Valuetronics Holdings LtdShs Aktie

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WKN DE: A0MM71 / ISIN: BMG9316Y1084

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28.05.2026 10:38:51

Valuetronics posts 69.8% fall in H2 earnings as consumer electronics sales falter; revises dividend policy

Revenue declines 5% to HK$823.7 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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