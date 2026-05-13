Valuetronics Holdings LtdShs Aktie

Valuetronics Holdings LtdShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MM71 / ISIN: BMG9316Y1084

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13.05.2026 02:58:15

Valuetronics shares close 13.6% lower after warning of ‘significant’ earnings slide linked to its AI venture

The dip stems primarily from issues with Hong Kong-based Trio AI, in which the company holds a 26.6% stakeWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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