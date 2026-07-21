CUBE Aktie
WKN DE: A3DU8L / ISIN: JP3244930008
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21.07.2026 15:12:00
Valve-Fanprojekt verwandelt Steam Machine in einen Companion Cube
Ein Valve-Fan hat kostenlose 3D-Druckdateien veröffentlicht, mit denen sich die Steam Machine in den ikonischen Companion Cube aus Portal kleiden lässt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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