Valvoline Aktie
WKN DE: A2ARFC / ISIN: US92047W1018
|
29.09.2026 14:31:33
Valvoline Boosts Buyback By $175 Mln
(RTTNews) - Automotive maintenance company Valvoline Inc. (VVV), announced on Tuesday that its board has authorized an additional $175 million in share repurchases, lifting the total remaining authorization to $500 million.
CEO Lori Flees said the expanded program reflects confidence in the company's long-term trajectory and free cash flow growth. Further she added, Valvoline expects to resume buybacks after releasing fiscal year results, with priorities focused on funding growth, maintaining balance sheet health and returning excess cash to shareholders.
Valvoline said repurchases may be made in open market or privately negotiated transactions, including accelerated share repurchases and Rule 10b5-1 trading plans. The authorization has no expiration date.
In pre-market activity on the NYSE, shares of Valvoline were up 1.30 percent, changing hands at $28.86, after closing Monday's regular session 1.52 percent lower.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Valvoline Inc
|
04.08.26
|Ausblick: Valvoline vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Valvoline zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Valvoline stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Valvoline öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Valvoline Inc
Aktien in diesem Artikel
|Valvoline Inc
|26,00
|4,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich tief im Minus -- DAX letztlich wenig verändert -- Börsen in Asien schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich tiefer. Am deutschen Aktienmarkt war ein knappes Plus zu sehen. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag auf unsicherem Terrain. Anleger in Asien waren mehrheitlich in Verkauflaune.