Valvoline Aktie
WKN DE: A2ARFC / ISIN: US92047W1018
|
19.02.2026 20:07:32
Valvoline Delivers 11% Revenue Growth Last Quarter as $11 Million Stake Becomes 6% Portfolio Bet
On February 17, 2026, Vision One Management Partners, LP disclosed a new position in Valvoline (NYSE:VVV), acquiring 393,303 shares in an estimated $11.43 million trade.According to a recent SEC filing dated February 17, 2026, Vision One Management Partners reported a new position in Valvoline, purchasing 393,303 shares. The quarter-end value of the stake was $11.43 million, a figure that incorporates both trading activity and share price changes.Valvoline is a leading provider of automotive maintenance products and services with a global footprint and a strong presence in North America. The company leverages its established retail network and franchise model to deliver consistent revenue streams from both product sales and recurring service visits. Its diversified product portfolio and extensive quick-lube service network position it competitively within the automotive aftermarket sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Valvoline Inc
|
03.02.26
|Ausblick: Valvoline gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Valvoline Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Valvoline Inc
|32,40
|-1,22%