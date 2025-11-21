Valvoline gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Valvoline hat am 19.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Valvoline noch ein Gewinn pro Aktie von 0,710 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Valvoline 453,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 435,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Valvoline 1,61 USD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Valvoline in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,71 Milliarden USD im Vergleich zu 1,62 Milliarden USD im Vorjahr.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,61 USD und einen Umsatz von 1,71 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

