Valvoline Aktie
WKN DE: A2ARFC / ISIN: US92047W1018
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19.11.2026 13:55:51
Valvoline Inc. Profit Falls In Q4
(RTTNews) - Valvoline Inc. (VVV) announced earnings for fourth quarter that Drops, from last year
The company's earnings totaled $9.4 million, or $0.08 per share. This compares with $25.0 million, or $0.20 per share, last year.
Excluding items, Valvoline Inc. reported adjusted earnings of $53.9 million or $0.42 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 22.1% to $554.1 million from $453.8 million last year.
Valvoline Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $9.4 Mln. vs. $25.0 Mln. last year. -EPS: $0.08 vs. $0.20 last year. -Revenue: $554.1 Mln vs. $453.8 Mln last year.
FY 2027 OUTLOOK Revenues-$2.25 - $2.35 billion Adjusted EPS-$1.85 - $2.05
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