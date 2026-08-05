Valvoline Aktie
WKN DE: A2ARFC / ISIN: US92047W1018
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05.08.2026 14:02:02
Valvoline Inc. Q3 Income Rises
(RTTNews) - Valvoline Inc. (VVV) released a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $64.5 million, or $0.51 per share. This compares with $56.5 million, or $0.44 per share, last year.
Excluding items, Valvoline Inc. reported adjusted earnings of $72.9 million or $0.57 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 24.1% to $544.6 million from $439.0 million last year.
Valvoline Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $64.5 Mln. vs. $56.5 Mln. last year. -EPS: $0.51 vs. $0.44 last year. -Revenue: $544.6 Mln vs. $439.0 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.70 To $ 1.75 Full year revenue guidance: $ 2.05 B To $ 2.1 B
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