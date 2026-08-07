Valvoline informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Valvoline stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 USD, nach 0,440 USD im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 544,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 439,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at