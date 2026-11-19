(RTTNews) - Valvoline Inc., (VVV) a provider of automotive preventive maintenance services, Thursday reported lower fourth-quarter profit despite higher revenue, primarily due to increased expenses.

In premarket trading on the NYSE, Valvoline shares are down more than 4% after closing at $33.37 on Wednesday.

Net income declined to $9.4 million or $0.08 per share from $25 million or $0.20 per share a year ago.

The company recorded net legacy and separation-related expenses of $19.6 million, compared with income of $0.2 million in the prior-year period. Net interest and other financing expenses also increased to $32.4 million from $21 million.

Income from continuing operations fell to $9.8 million or $0.08 per share from $25.6 million or $0.20 per share last year.

Excluding one-time items, adjusted earnings from continuing operations declined to $53.9 million or $0.42 per share from $58 million or $0.45 per share a year ago.

Operating income decreased 15% to $72 million from $84.5 million, while adjusted EBITDA increased 10% to $144 million.

Revenue rose to $554.1 million from $453.8 million in the previous year.

For fiscal 2027, Valvoline expects net revenue of $2.25 billion - $2.35 billion, adjusted EBITDA of $595 million - $625 million and adjusted EPS of $1.85 - $2.05.