Valvoline veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Valvoline präsentierte in der am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,26 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 461,8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 414,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at