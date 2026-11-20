Valvoline hat sich am 19.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 0,07 USD gegenüber 0,200 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Valvoline in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 554,1 Millionen USD im Vergleich zu 453,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,670 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,64 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,06 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,71 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,76 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 2,08 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at