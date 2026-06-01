Vama Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vama Industries hat am 29.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vama Industries 0,130 INR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 65,1 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 49,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vama Industries einen Umsatz von 43,5 Millionen INR eingefahren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,450 INR. Im Vorjahr waren 0,340 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 79,72 Prozent auf 130,34 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 642,85 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at