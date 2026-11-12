Vamshi Rubber legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Vamshi Rubber hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Vamshi Rubber hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,66 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,920 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 240,3 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vamshi Rubber 231,6 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at