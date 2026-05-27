Vamshi Rubber stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Vamshi Rubber hat am 25.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,960 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 197,5 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 187,1 Millionen INR.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,41 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 1,61 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Vamshi Rubber im vergangenen Geschäftsjahr 841,54 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vamshi Rubber 857,64 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at