Vamshi Rubber stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Vamshi Rubber hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,77 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,760 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 159,7 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 31,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vamshi Rubber 234,3 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at