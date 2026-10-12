Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
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12.10.2026 11:59:00
Van, SUV und Pick-up in einem: Fiat zeigt die Studie Multiplay in Paris
Fiat nimmt auf dem Pariser Autosalon mit der Studie Multiplay Bezug auf zwei Multipla-Generationen. Der 6+1-Sitzer wandelt sich dank Heckmodul zum Pick-up.
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Nachrichten zu Stellantis
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12:26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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09.10.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
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09.10.26
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09.10.26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 zum Start im Plus (finanzen.at)
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08.10.26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
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