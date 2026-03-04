MarketAxess Holdings Aktie
WKN: A0B897 / ISIN: US57060D1081
|
04.03.2026 20:14:11
Van Den Berg Boosts MarketAxess Stake as Electronic Platforms Compete for Credit Trading Flow
According to a SEC filing dated February 17, 2026, Van Den Berg Management I, Inc acquired an additional 16,382 shares of MarketAxess (NASDAQ:MKTX) during the fourth quarter of 2025. The fund’s total position in MarketAxess was valued at $5.51 million at quarter-end, a $3.07 million increase from the previous quarter, driven by both share accumulation and price changes.The buy brings MarketAxess to 1.26% of Van Den Berg Management I, Inc’s 13F reportable AUM as of December 31, 2025.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MarketAxess Holdings Inc.
Analysen zu MarketAxess Holdings Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MarketAxess Holdings Inc.
|161,40
|-0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX im Plus -- DAX fällt zurück -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex gibt seine Gewinne im Handelsverlauf wieder ab. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.