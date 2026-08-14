Vanachai Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Vanachai Group hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,09 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vanachai Group -0,020 THB je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,40 Milliarden THB – das entspricht einem Minus von 15,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,83 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at