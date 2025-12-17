|
17.12.2025 06:31:28
Vanadian Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Vanadian Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2025 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Vanadian Energy ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.
