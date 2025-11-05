Vanadian Energy hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Vanadian Energy hat am 03.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt.

Vanadian Energy hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,050 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,040 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at