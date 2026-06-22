Vanadian Energy hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Vanadian Energy hat am 19.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,02 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vanadian Energy -0,010 CAD je Aktie eingenommen.

Redaktion finanzen.at