Vanadian Energy hat am 25.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 CAD gegenüber -0,010 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,030 CAD. Im Vorjahr waren -0,050 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at