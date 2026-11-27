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27.11.2026 06:31:29
Vanadian Energy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Vanadian Energy hat am 25.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 CAD gegenüber -0,010 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,030 CAD. Im Vorjahr waren -0,050 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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