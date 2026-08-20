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20.08.2026 06:31:29
Vanadiumcorp Resource: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Vanadiumcorp Resource lud am 18.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vanadiumcorp Resource -0,030 CAD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.at
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