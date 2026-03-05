Vanadiumcorp Resource legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Vanadiumcorp Resource äußerte sich am 02.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.

Vanadiumcorp Resource vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,030 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Vanadiumcorp Resource ein Ergebnis je Aktie von -0,130 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at