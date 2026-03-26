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26.03.2026 06:31:28
Vanadiumcorp Resource stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Vanadiumcorp Resource präsentierte in der am 24.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vanadiumcorp Resource ein EPS von 0,030 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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