Vance: 'Habe mich in Bezug auf Donald Trump geirrt'

WASHINGTON/NEW YORK (dpa-AFX) - Der republikanische US-Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance gibt an, mit seiner einst harschen Kritik am damaligen US-Präsidenten Donald Trump falsch gelegen zu haben. "Ich habe mich in Bezug auf Donald Trump geirrt", sagte Vance im TV-Duell gegen seinen demokratischen Kontrahenten Tim Walz. Er habe Geschichten geglaubt, die Trumps politische Bilanz falsch dargestellt hätten, führte Vance aus. Trump habe "geliefert". "Wenn man etwas missverstanden hat und seine Meinung ändert, dann sollte man dem amerikanischen Volk gegenüber ehrlich sein", sagte Vance.

Zu Beginn von Trumps Präsidentschaft war Vance ein ausgesprochener Kritiker, bezeichnete den Republikaner als "gefährlich". Von dieser Meinung distanzierte er sich allerdings, als er sechs Jahre später selbst ins politische Scheinwerferlicht trat - und dafür auch Trump als Unterstützer umwarb./trö/DP/zb