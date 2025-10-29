Vanchip Tianjin Technology A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Vanchip Tianjin Technology A hat sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,04 CNY. Im letzten Jahr hatte Vanchip Tianjin Technology A einen Gewinn von -0,100 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 572,8 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 420,3 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at