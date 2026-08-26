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26.08.2026 06:31:28
Vanchip Tianjin Technology A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Vanchip Tianjin Technology A hat sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,020 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vanchip Tianjin Technology A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 491,5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 478,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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