Vanchip Tianjin Technology A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Vanchip Tianjin Technology A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 CNY gegenüber 0,020 CNY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 761,5 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vanchip Tianjin Technology A 610,5 Millionen CNY umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,100 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren -0,060 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,32 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,10 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,160 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 2,33 Milliarden CNY ausgegeben.

Redaktion finanzen.at