Vanda Pharmaceuticals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Vanda Pharmaceuticals hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -1,04 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,460 USD je Aktie erzielt worden.

Vanda Pharmaceuticals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50,5 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at