Vanda Pharmaceuticals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Vanda Pharmaceuticals veröffentlichte am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,82 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vanda Pharmaceuticals ein EPS von -0,500 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 51,7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 50,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at