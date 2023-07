Vanda Pharmaceuticals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Vanda Pharmaceuticals präsentierte in der am 28.07.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2023 endete.

Das EPS wurde auf 0,030 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 28,47 Prozent auf 46,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Vanda Pharmaceuticals 64,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at