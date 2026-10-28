Vanda Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A0JJT3 / ISIN: US9216591084
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28.10.2026 21:03:52
VANDA PHARMACEUTICALS Q3 Loss Narrows
(RTTNews) - VANDA PHARMACEUTICALS (VNDA) announced Loss for third quarter of -$22.562 million
The company's earnings totaled -$22.562 million, or -$0.37 per share. This compares with -$22.586 million, or -$0.38 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 24.1% to $69.815 million from $56.258 million last year.
VANDA PHARMACEUTICALS earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$22.562 Mln. vs. -$22.586 Mln. last year. -EPS: -$0.37 vs. -$0.38 last year. -Revenue: $69.815 Mln vs. $56.258 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 240 M
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