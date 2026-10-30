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30.10.2026 06:31:28
Vanda Pharmaceuticals: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Vanda Pharmaceuticals hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,37 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,380 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,08 Prozent auf 69,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 56,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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