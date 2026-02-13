13.02.2026 06:31:29

Vanda Pharmaceuticals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Vanda Pharmaceuticals hat am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,39 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Vanda Pharmaceuticals im vergangenen Quartal 57,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vanda Pharmaceuticals 53,2 Millionen USD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 3,740 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,330 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 216,10 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Vanda Pharmaceuticals 198,77 Millionen USD umgesetzt.

