Vandana Knitwear hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Vandana Knitwear hat am 17.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 40,61 Prozent auf 8,7 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at