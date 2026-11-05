Vandana Knitwear mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Vandana Knitwear hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,0 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 13,2 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at