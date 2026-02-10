Vandana Knitwear präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Vandana Knitwear präsentierte am 09.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 46,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,9 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,5 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at