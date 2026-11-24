|
24.11.2026 17:38:38
Vanessa Emde aus Berliner Linke-Fraktion ausgeschlossen
BERLIN (dpa-AFX) - Die wegen ihrer Positionen zu Israel und zum Nahostkonflikt umstrittene Politikerin Vanessa Emde muss die Berliner Linke-Fraktion verlassen. Bei einer Fraktionssitzung stimmte nach dpa-Informationen die nötige Mehrheit der Linke-Abgeordneten für Emdes Ausschluss./kr/ah/DP/mis
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!