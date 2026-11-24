BERLIN (dpa-AFX) - Die wegen ihrer Positionen zu Israel und zum Nahostkonflikt umstrittene Politikerin Vanessa Emde muss die Berliner Linke-Fraktion verlassen. Bei einer Fraktionssitzung stimmte nach dpa-Informationen die nötige Mehrheit der Linke-Abgeordneten für Emdes Ausschluss./kr/ah/DP/mis