Vangold Mining mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Vangold Mining hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Vangold Mining hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59,1 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 92,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 30,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at