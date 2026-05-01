Vangold Mining vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Vangold Mining veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,06 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 31,7 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 26,6 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,100 CAD. Im Vorjahr hatten -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,20 Prozent auf 110,09 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 103,66 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at