Vanguard Energy Aktie

Vanguard Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1KC6B / ISIN: US92203D1037

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18.06.2026 18:45:01

Vanguard Energy ETF Outperforms VanEck Uranium and Nuclear ETF -- but Only Just

The Vanguard Energy ETF (NYSEMKT:VDE) offers low-cost, broad exposure to traditional fossil fuel giants, whereas the VanEck Uranium and Nuclear ETF (NYSEMKT:NLR) provides a concentrated, higher-cost focus on the global nuclear power value chain.Investors weighing these two options are choosing between a specific bet on the nuclear energy renaissance and a broad play on the entire U.S. energy sector. While the VanEck fund tracks the global nuclear industry value chain, the Vanguard fund captures the heavyweights of the domestic oil, gas, and coal markets.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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