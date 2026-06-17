Russell Aktie
WKN DE: 861252 / ISIN: US7823521080
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17.06.2026 20:58:13
Vanguard ETF Showdown: Is The Fund Giant's Growth ETF or Russell 1000 Growth ETF Better?
Vanguard funds are renowned for their low cost and generally peer-beating performance. Inside the Vanguard family, the choice between Vanguard Growth ETF (NYSEMKT:VUG) and Vanguard Russell 1000 Growth ETF (NASDAQ:VONG) centers on whether an investor prefers a more concentrated portfolio or the broader reach of the Russell 1000.Both funds target the aggressive growth segment of the U.S. equity market, focusing on companies with rapid earnings and sales expansion. This match-up explores differences in index methodology and portfolio breadth, noting that while they share several top holdings, their underlying benchmarks lead to different levels of assets under management (AUM) and concentration.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield as of the close of trading June 16, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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