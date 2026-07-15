|
15.07.2026 23:06:01
Vanguard Financials ETF vs iShares Regional Banks ETF. Which Fund Is the Best Bet to Play Banking Trends in 2026?
The choice between Vanguard Financials ETF (NYSEMKT:VFH) and iShares U.S. Regional Banks ETF (NYSEMKT:IAT) centers on narrow industry concentration versus broad-sector diversification, with VFH offering lower costs and wider reach.Investors seeking financial sector exposure may weigh the merits of broad industry tracking against a targeted play on regional banks. While VFH captures the entire financial landscape, IAT focuses exclusively on the regional banking subsector, introducing specific risks and potential rewards associated with local lending institutions.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield based on the closing Ju;y 10 price.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließt tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel ab. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. In Asien verbuchten die Börsen mehrheitlich Verluste.