State Street Aktie
WKN: 864777 / ISIN: US8574771031
|
08.08.2026 17:33:01
Vanguard Health Care ETF vs State Street XLV: Which ETF Is the Better Buy for Investors in 2026?
The State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT:XLV) provides concentrated exposure to blue-chip healthcare giants, while the Vanguard Health Care ETF (NYSEMKT:VHT) offers a wider reach including small- and mid-cap companies.Healthcare remains a cornerstone of the American economy, and these two funds offer distinct ways to own it. While both seek to track the performance of the medical and wellness industries, the degree of diversification varies significantly between the two portfolios, impacting concentration risk and market-cap exposure.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield as of the close of trading on August 8.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu State Street Corp.
Analysen zu State Street Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|State Street Corp Deposit Shs Repr 1-4000th Non Cum Perp Pfd Shs Series -G-
|21,16
|0,09%
|State Street Corp.
|159,30
|-0,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.