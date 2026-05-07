Vanguard International Semiconductor hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Vanguard International Semiconductor lud am 04.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1,22 TWD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vanguard International Semiconductor 1,31 TWD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,53 Milliarden TWD – ein Plus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vanguard International Semiconductor 11,95 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at